Ваш помощник по проверке кода на базе искусственного интеллекта. Что The Diff помогает вам и вашей команде писать более качественные описания запросов на включение, быстрее просматривать и объединять их и даже держать в курсе членов вашей нетехнической команды.

Веб-сайт: whatthediff.ai

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