Sprintly упрощает совместную работу стартапов и агентств над программными проектами. Sprintly дает вам полное представление о том, над чем работает команда на всех этапах разработки, а также позволяет отслеживать прогресс в достижении целей. Sprintly не требует настройки, поэтому команды могут начать работу за считанные секунды. Sprintly имеет глубокую интеграцию с GitHub, и элементы могут обновляться автоматически из сообщения фиксации GitHub или запроса на извлечение. Интеграция Slack также помогает синхронизировать работу команды.

Веб-сайт: sprint.ly

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