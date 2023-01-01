Today's Plan

Поддержка ведущих команд и организаций. Работает с вашими любимыми устройствами. Синхронизация. Вы можете синхронизировать предстоящие тренировки и выполненные действия с устройствами Garmin, Stages Dash, Zwift, Lezyne, Wahoo или Polar. Сотрудничество Мы сотрудничаем с производителями устройств, чтобы наши «умные оповещения» сообщали вам, если ваше устройство требует внимания, например, аккумулятор,...

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