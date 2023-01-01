Обучение стало проще: более 150 онлайн-курсов обучения. Простая, но эффективная LMS. Более 10 000 клиентов из Великобритании и проведено более 10 миллионов тренингов!

Веб-сайт: ihasco.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением iHASCO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.