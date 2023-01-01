Будучи крупнейшим поставщиком Moodle™ в мире, Open LMS помогает организациям и учреждениям предлагать высокоэффективные решения для онлайн-обучения и обучения.

Веб-сайт: openlms.net

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