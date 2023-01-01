WebCatalog
Open LMS

Open LMS

openlms.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Open LMS в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Будучи крупнейшим поставщиком Moodle™ в мире, Open LMS помогает организациям и учреждениям предлагать высокоэффективные решения для онлайн-обучения и обучения.

Веб-сайт: openlms.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Open LMS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

EdApp

EdApp

web.edapp.com

iHASCO

iHASCO

app.ihasco.co.uk

Glean

Glean

app.glean.co

BizLibrary

BizLibrary

lms.bizlibrary.com

DoubleCloud

DoubleCloud

app.double.cloud

Fortinet

Fortinet

site.fortinet.com

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

WCEA

WCEA

cpd.wcea.education

Coassemble

Coassemble

app.coassemble.com

Coursera

Coursera

coursera.org

Small Improvements

Small Improvements

app.small-improvements.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности