WebCatalog
Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Udemy Business в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Udemy Business предлагает более 19 000 онлайн-курсов обучения и представляет собой глобальное решение для обучения, которое поможет вам добиться результатов в бизнесе.

Веб-сайт: business.udemy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Udemy Business, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Linux Academy

Linux Academy


Cursa

Cursa

cursa.app

Eduonix

Eduonix

eduonix.com

Quantibly

Quantibly

quantibly.com

KnowledgeHut

KnowledgeHut

knowledgehut.com

Labster

Labster

labster.com

LiteracyPlanet

LiteracyPlanet

literacyplanet.com

Google Digital Garage

Google Digital Garage

learndigital.withgoogle.com

VMEdu

VMEdu

vmedu.com

Panorama Education

Panorama Education


Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности