WebCatalog
VMEdu

VMEdu

online.vmedu.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

VMEdu является лидером в сфере профессионального обучения и сертификации и способствовал обучению более 500 000 студентов из более чем 3500 корпораций из более чем 150 стран с показателем успеха 98,7% через свою глобальную сеть, состоящую из более чем 1100 поставщиков учебных услуг. С помощью курсов платформы VMEdu поставщики услуг обучения могут проводить высококачественное обучение, используя материалы онлайн-курсов и учебных курсов VMEdu, а также беспрепятственно записывать студентов на запланированные занятия VMEdu. Студенты и сотрудники также могут участвовать в онлайн-курсах, видеолекциях, подкастах, симулированных практических тестах и ​​многом другом — и все это на одном портале. VMEdu избавляет от всех забот, связанных с разработкой материалов курса, созданием видеокурсов, подкастов, симуляций практических тестов и многого другого. Помимо организаций профессионального обучения, VMEdu также помогает корпорациям удовлетворить их различные потребности в обучении с помощью своих предложений платформы. VMEdu служит торговой площадкой, объединяя экспертов по контенту со всего мира и используя свой современный опыт создания контента для создания высококачественных онлайн-курсов и аудиторных курсов. Это качество предоставляется студентам по всему миру через глобальную сеть, состоящую из более чем 1100 партнеров по обучению. Каждый курс VMEdu сопровождается гарантией единообразного высококачественного контента, представленного в различных форматах, таких как видео, подкасты, симулированные тесты и мобильные приложения, которые обеспечивают всесторонний и практический опыт обучения для студентов.

Веб-сайт: vmedu.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением VMEdu, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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