Clover Learning
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Clover Learning в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: cloverlearning.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Clover Learning, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Med-Challenger
challengercme.com
Great Learning
mygreatlearning.com
Aktiv Learning
aktiv.com
Plaito
plaito.ai
BizoticLearn
bizoticlearn.com
VMEdu
vmedu.com
HiMama Academy
academy.himama.com
WorkGenius
workgenius.com
Progress Learning
progresslearning.com
Magnet Brains
magnetbrains.com
360 medics
360medics.com
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com