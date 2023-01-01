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Aktiv Learning

Aktiv Learning

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Веб-сайт: aktiv.com

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Активируйте участие студентов в STEM Платформа нового поколения Aktiv Learning повышает вовлеченность студентов и улучшает их результаты на курсах STEM. Узнайте больше о нашем семействе продуктов, которые помогают учащимся визуализировать, испытать и взаимодействовать со сложными концепциями новыми и инновационными способами.

Веб-сайт: aktiv.com

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