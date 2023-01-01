Улучшение здоровья учащихся посредством физического воспитания В сотрудничестве с факультетами физкультуры наша программа способствует психическому и физическому здоровью учащихся, используя современную учебную программу, ориентированную на фитнес, которая повышает вовлеченность и активность.

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