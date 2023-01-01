Stile
stileapp.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stile в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: stileeducation.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stile, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Science4Us
apps.explorelearning.com
abeka
login.abeka.com
Desmos Calculator
desmos.com
Imagine Learning
app.imaginelearning.com
Teachtci Teacher
subscriptions.teachtci.com
Panorama Education
secure.panoramaed.com
Savvas Realize
savvasrealize.com
Fetchy
fetchy.com
LiteracyPlanet
app.literacyplanet.com
Qwilr
app.qwilr.com
PLT4M
app.plt4m.com
TED-Ed
ed.ted.com