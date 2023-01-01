Научное образование мирового уровня для каждого студента. Учебная программа Стайла, основанная на явлениях, помогает преподавателям оживить свои классы с помощью новейших достижений науки.

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