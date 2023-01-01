Desmos Calculator

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Desmos предлагает лучшие в своем классе калькуляторы, цифровые математические задания и учебные программы, которые помогут каждому учащемуся полюбить математику и полюбить ее изучение.

Веб-сайт: desmos.com

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