ANTON — бесплатное обучающее приложение для школы. Полная учебная программа «все в одном» по всем предметам: чтение и письмо, математика, естествознание, языки и музыка для детей от детского сада до 8 класса.

Веб-сайт: anton.app

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