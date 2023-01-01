Science4Us.com — это интерактивная, основанная на стандартах учебная программа по естественным наукам, которая дает базовые навыки учащимся второго класса. Включая поддержку преподавателей, Science4Us охватывает физические науки, науки о жизни, науки о Земле/космосе и научные исследования.

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