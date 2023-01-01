Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) является независимым агентством федерального правительства США, ответственным за гражданскую космическую программу, а также за аэронавтику и космические исследования. НАСА было создано в 1958 году, сменив Национальный консультативный комитет по аэронавтике (NACA). Новое агентство должно было иметь явно гражданскую ориентацию, поощряя мирное применение космической науки. С момента своего создания большинство усилий по исследованию космоса в США осуществлялось под руководством НАСА, включая миссии по высадке на Луну Аполлона, космической станции Скайлэб, а затем и космического корабля "Шаттл". НАСА поддерживает Международную космическую станцию ​​и контролирует разработку космического корабля «Орион», системы космического запуска, транспортных средств коммерческого экипажа и запланированной космической станции «Лунные ворота». Агентство также отвечает за программу запуска услуг, которая обеспечивает надзор за операциями запуска и управление обратным отсчетом для беспилотных запусков НАСА. Наука НАСА сосредоточена на лучшем понимании Земли с помощью системы наблюдения Земли; развитие гелиофизики усилиями Программы гелиофизических исследований Управления научной миссии; исследование тел по всей Солнечной системе с помощью современных автоматических космических кораблей, таких как New Horizons; и исследование тем астрофизики, таких как Большой взрыв, с помощью Великих обсерваторий и связанных с ними программ.

Веб-сайт: nasa.gov

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