Google Earth — это компьютерная программа, которая создает трехмерное изображение Земли на основе спутниковых изображений. Программа отображает Землю, накладывая спутниковые изображения, аэрофотосъемки и данные ГИС на трехмерный глобус, позволяя пользователям видеть города и пейзажи под разными углами. Пользователи могут исследовать земной шар, вводя адреса и координаты или используя клавиатуру или мышь. Программу также можно скачать на смартфон или планшет, используя для навигации сенсорный экран или стилус. Пользователи могут использовать программу для добавления своих собственных данных с помощью языка разметки Keyhole и загрузки их через различные источники, такие как форумы или блоги. Google Earth может показывать различные виды изображений, наложенных на поверхность Земли, а также является клиентом веб-картографического сервиса. Недавно Google сообщил, что Google Earth в настоящее время охватывает более 98 процентов мира и захватил 10 миллионов миль изображений Street View — расстояние, которое могло бы обогнуть земной шар более 400 раз. Помимо навигации по Земле, Google Earth предоставляет ряд других инструментов через настольное приложение. Доступны дополнительные глобусы для Луны и Марса, а также инструмент для просмотра ночного неба. Также включена игра-симулятор полета. Другие функции позволяют пользователям просматривать фотографии из разных мест, загруженные в Panoramio, информацию о некоторых местах, предоставленную Википедией, а также изображения Street View. Веб-версия Google Earth также включает Voyager — функцию, которая периодически добавляет в программу туры, часто представленные учеными и документалистами. Google Earth рассматривается некоторыми как угроза конфиденциальности и национальной безопасности, что привело к запрету программы во многих странах. Некоторые страны потребовали, чтобы на спутниковых снимках Google были скрыты определенные области, обычно районы, содержащие военные объекты.

Веб-сайт: google.com

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