Он предоставляет множество услуг, таких как просмотр карт, запрос адреса, поиск достопримечательностей, трансфер на автобусе, навигация по вождению, автобусный маршрут и поиск объектов в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps — это настольное и веб-картографическое приложение и технология, предоставляемые Tencent, предлагающие спутниковые изображения, карты улиц, просмотр улиц и исторические перспективы, а также такие функции, как планировщик маршрутов для путешествий пешком, на машине или на общественном транспорте. .

Веб-сайт: map.qq.com

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