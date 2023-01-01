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百度地图

百度地图

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Веб-сайт: map.baidu.com

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Просматривайте карты, ищите места, проверяйте маршруты движения автобусов, проверяйте условия движения в реальном времени, ваш путеводитель и жизненный помощник. Обеспечивает просмотр карты линий метро, ​​запрос плана автобуса и точную информацию о тарифах и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) — это картографическое решение для настольных и мобильных устройств, аналогичное Google Maps, но охватывающее только регион Большого Китая.

Веб-сайт: map.baidu.com

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