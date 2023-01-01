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豆瓣

豆瓣

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: douban.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Предоставляет рекомендации, обзоры и сравнение цен на книги, фильмы, музыкальные записи, а также уникальную культурную жизнь города.

Веб-сайт: douban.com

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