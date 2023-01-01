Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

NetEase Cloud Music — это музыкальный продукт, ориентированный на открытие и обмен информацией. Он опирается на профессиональных музыкантов, диджеев, рекомендации друзей и социальные функции, чтобы создать новую музыкальную жизнь для пользователей.

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