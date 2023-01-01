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YoudaoDict

YoudaoDict

cidian.youdao.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

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NetEase Youdao — ведущая китайская компания по интеллектуальному обучению, стремящаяся предоставлять 100% ориентированные на пользователя обучающие продукты и услуги. Основанная в 2006 году, компания Youdao создала ряд популярных среди пользователей инструментов обучения, таких как NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes и т. д. В 2014 году NetEase Youdao объявила об официальном выходе в индустрию интернет-образования. В апреле 2018 года NetEase Youdao завершила свое первое стратегическое финансирование с послеинвестиционной оценкой в ​​1,12 миллиарда долларов США, что сделало ее одним из единорогов. В октябре 2019 года NetEase Youdao успешно зарегистрировалась на Нью-Йоркской фондовой бирже под биржевым кодом «DAO», став первой независимой компанией NetEase Group, акции которой котируются на бирже.

Веб-сайт: cidian.youdao.com

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