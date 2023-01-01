CCTV.com (www.cctv.com) спонсируется Центральным радио и телевидением Китая. Это ключевой центральный новостной веб-сайт, предлагающий видео, интегрированную коммуникационную платформу для видеонаблюдения и крупномасштабное культурное интернет-предприятие с полной лицензией на бизнес-квалификацию. Придерживаясь концепции «комплексных инноваций и комплексного развития», где новости являются лидером, видео — в центре внимания, а пользователи — в центре, мы создали интегрированную медиакоммуникацию «одна сеть, один терминал, несколько платформ и несколько каналов». система.

Веб-сайт: cctv.com

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