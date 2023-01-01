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新浪

新浪

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Веб-сайт: sina.com.cn

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Sina.com предоставляет пользователям по всему миру полную и своевременную китайскую информацию 24 часа в сутки, охватывая внутренние и зарубежные последние новости, спортивные мероприятия, развлекательную моду, промышленную информацию, практическую информацию и т. д., а также новости, спорт, развлечения, финансы, технологии. , недвижимость. Существует более 30 каналов контента, таких как автомобили, а также открыты бесплатные интерактивные коммуникационные пространства, такие как блоги, видео и форумы.

Веб-сайт: sina.com.cn

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 新浪, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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