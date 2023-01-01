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中国新闻网

中国新闻网

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Веб-сайт: chinanews.com.cn

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China News Network — известный китайский новостной портал и один из важнейших поставщиков оригинального китайского новостного контента в глобальном Интернете. Опираясь на глобальную редакционную сеть China News Service, она предоставляет разнообразные информационные услуги, такие как текст, изображения и видео, пользователям сети и онлайн-СМИ 24 часа в сутки, быстро и точно. Что касается новостных репортажей, динамичные новости Китайской службы новостей своевременны и точны, а ее пояснительные материалы уникальны. Ее статьи широко воспроизводятся отечественными и зарубежными интернет-СМИ.

Веб-сайт: chinanews.com.cn

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