环球时报

环球时报

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Веб-сайт: huanqiu.com

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Huanqiu.com — ведущий международный информационный портал Китая и ключевой центральный новостной веб-сайт с независимыми правами на редактирование и редактирование. Global Times придерживается международного видения Global Times, стремится сообщать новости своевременно, объективно, авторитетно и независимо, а также стремится применять передовые интернет-технологии для предоставления китайским интернет-пользователям в эпоху глобализации информационных услуг и интерактивные сообщества, связанные с международной жизнью. В будущем мы будем стремиться создать глобальную онлайн-платформу жизни и стать мостом для общения и обмена между Китаем и миром.

Веб-сайт: huanqiu.com

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