Лагерь planeswalker-ов — теплое место сбора игроков. Здесь вы можете увидеть суперактуальную информацию, суперпрофессиональные стратегии, суперинтересные истории, суперполезные инструменты для Hearthstone, Magic: The Gathering, Baiwen, Shadowverse, Gwent и других игр.

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