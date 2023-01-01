WebCatalog
有谱么

有谱么

yoopu.me

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Хотите попрактиковаться или научиться играть на фортепиано, но не можете найти партитуру? Не можете найти компаньона? Хотите узнать, что популярно сейчас? Приходите и посмотрите. Это сборник нот, специально разработанный для мобильных телефонов и планшетов, чтобы удовлетворить потребности разных людей на всех этапах: от новичков до простой нотной записи и постепенного обучения и практики игры на аккордах и пения. Самая умная и полная библиотека музыкальных табулатур, в настоящее время поддерживает табулатуры для гитары и гавайской гитары. Миллионы связей с сообществом, загрузка и обмен высококачественными музыкальными партитурами, а также поиск пакетов музыкальных партитур.

Веб-сайт: yoopu.me

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