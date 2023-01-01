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ReadPaper

ReadPaper

readpaper.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ReadPaper — это профессиональная платформа для чтения статей и сообщество академического обмена, созданное Научно-исследовательским институтом цифровой экономики района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Она содержит почти 200 миллионов статей, почти 270 миллионов авторов научно-исследовательских работ и почти 30 000 университетов и исследовательских организаций. учреждения, включая природу, науку, клетку, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr и другие известные журнальные конференции, охватывающие все известные дисциплины, такие как математика, физика, химия, материалы, финансы, информатика, психология, биомедицина и т. д. ., создание профессионального академического дискуссионного сообщества. Научные исследования не могут быть отделены от помощи статей. Как понимать статьи и хорошо их читать, само по себе является важным вопросом. Наша миссия: «Пусть в мире не будет трудных для чтения статей».

Веб-сайт: readpaper.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ReadPaper, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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