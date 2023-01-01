FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для управления цифровой информацией и совместной работы.

Веб-сайт: flowus.cn

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FlowUs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.