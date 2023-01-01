Instant Design — это онлайн-инструмент для совместного проектирования пользовательского интерфейса. Это совместный онлайн-эскиз и домашняя версия Figma. Он имеет большое количество дизайнерских ресурсов и материалов и поддерживает импорт исходных файлов в формате эскиза. Поддерживает такие работы, как создание интерактивных прототипов, получение аннотаций к проекту, быстрое вырезание чертежей и совместную работу в команде.

Веб-сайт: js.design

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