WebCatalog
即时设计

即时设计

js.design

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 即时设计 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Instant Design — это онлайн-инструмент для совместного проектирования пользовательского интерфейса. Это совместный онлайн-эскиз и домашняя версия Figma. Он имеет большое количество дизайнерских ресурсов и материалов и поддерживает импорт исходных файлов в формате эскиза. Поддерживает такие работы, как создание интерактивных прототипов, получение аннотаций к проекту, быстрое вырезание чертежей и совместную работу в команде.

Веб-сайт: js.design

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