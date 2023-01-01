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印象笔记

印象笔记

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: yinxiang.com

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В качестве второго мозга используйте Evernote для записи. Evernote может помочь вам эффективно работать, учиться и жить. Поддерживает плавную синхронизацию нескольких терминалов, быстро сохраняет WeChat, Weibo, веб-страницы и другой контент, а также осуществляет сбор и резервное копирование информации, эффективную запись, совместное использование и постоянное хранение в одном месте.

Веб-сайт: yinxiang.com

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