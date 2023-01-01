Tencent Docs — это онлайн-документ, с которым могут совместно работать несколько человек. Документы Word, Excel и PPT можно редактировать одновременно и сохранять в облаке в режиме реального времени. Разрешения на доступ к документу и редактирование могут быть установлены для друзей QQ и WeChat, а также поддерживаются несколько версий шаблонов документов Word, Excel и PPT.

Веб-сайт: docs.qq.com

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