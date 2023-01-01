Программное обеспечение для онлайн-дизайна Canva предоставляет большое количество бесплатных шаблонов дизайна, охватывающих десятки сценариев дизайна, таких как плакаты, резюме, визитные карточки, логотипы, листовки, PPT, рукописные газеты, приглашения, QR-коды, баннеры и т. д., и тысячи других. Для использования доступны китайские и английские шрифты, а также десятки миллионов оригинальных графических материалов. Замечательный дизайн, в любое время и в любом месте!

Веб-сайт: canva.cn

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