Бесплатный почтовый ящик NetEase 163 — первая марка китайских почтовых ящиков. Емкость автоматически удваивается, поддерживаются вложения размером 50 МБ, а при открытии номера мобильного телефона и электронной почты предоставляется бесплатная услуга суперприложений 3G. Поддерживает различное клиентское программное обеспечение для отправки и получения, а уровень перехвата спама превышает 98%.

Веб-сайт: mail.163.com

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