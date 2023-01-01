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搜狗

搜狗

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sogou.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 搜狗 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Sogou Search — это интерактивная поисковая система третьего поколения в мире. Она поддерживает поиск по общедоступным аккаунтам и статьям WeChat, поиск Zhihu, поиск и перевод на английский язык и т. д. и предоставляет пользователям профессиональные, точные и удобные поисковые услуги с помощью независимо разработанных алгоритмов искусственного интеллекта.

Веб-сайт: sogou.com

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