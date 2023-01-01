Alibaba 1688 — это профессиональная платформа оптовых закупок в электронной коммерции B2B, объединяющая большое количество продавцов Taobao, продавцов торговых центров Tmall, продавцов Weidian, бизнес-продавцов WeChat, пользователей Qianniu, продавцов Wangwang (Wangxin) и офлайн-предпринимателей, чтобы разбогатеть. Продавцы в Иу, загрузив приложение Alibaba на свой мобильный телефон, также могут помочь микробизнесу и микромагазинам идентифицировать и выбирать товары для онлайн-покупок, привлекать инвесторов для присоединения и поддерживать прямую поставку, оптовую торговлю одеждой и другие предприятия. Пользователи могут найти на платформе источники товаров в различных категориях (модная женская одежда, мужская одежда, одежда для матери и ребенка, предметы интерьера и строительные материалы, игрушки, предметы домашнего обихода, предметы первой необходимости, оптовая продажа чехлов для мобильных телефонов и т. д.).

Веб-сайт: 1688.com

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