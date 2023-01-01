WebCatalog
京东

京东

jd.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

JD.COM - профессиональный комплексный интернет-торговый центр, предлагающий вам действительно недорогие варианты покупок, а также высококачественное и удобное обслуживание. Товары поступают от сотен тысяч фирменных торговцев со всего мира, включая бытовую технику, мобильные телефоны, компьютеры, одежду, товары для дома, товары для матери и ребенка, косметику, средства личной гигиены, продукты питания, свежие продукты и другие богатые категории для удовлетворения различных потребностей покупок. JD.com, Inc., также известная как Jingdong и ранее называвшаяся 360buy, — китайская компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Пекине. Это один из двух крупнейших интернет-магазинов B2C в Китае по объему транзакций и выручке, член Fortune. Global 500 и главный конкурент Tmall, управляемого Alibaba.

Веб-сайт: jd.com

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