JD.COM - профессиональный комплексный интернет-торговый центр, предлагающий вам действительно недорогие варианты покупок, а также высококачественное и удобное обслуживание. Товары поступают от сотен тысяч фирменных торговцев со всего мира, включая бытовую технику, мобильные телефоны, компьютеры, одежду, товары для дома, товары для матери и ребенка, косметику, средства личной гигиены, продукты питания, свежие продукты и другие богатые категории для удовлетворения различных потребностей покупок. JD.com, Inc., также известная как Jingdong и ранее называвшаяся 360buy, — китайская компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Пекине. Это один из двух крупнейших интернет-магазинов B2C в Китае по объему транзакций и выручке, член Fortune. Global 500 и главный конкурент Tmall, управляемого Alibaba.

Веб-сайт: jd.com

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