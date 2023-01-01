WebCatalog
阿里邮箱

阿里邮箱

mail.aliyun.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

-Почтовый ящик Alibababa производства Alibaba. Создайте профессиональный инструмент для совместной работы в офисе. -Один из первых поставщиков услуг корпоративной электронной почты в Китае, с 20-летним профессиональным опытом работы с корпоративной электронной почтой, обслуживающий более 10 000 000 корпоративных пользователей.

Веб-сайт: mail.aliyun.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 阿里邮箱, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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