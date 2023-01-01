Альтернативы - 阿里邮箱

EverReady

everready.ai

Почтовые ящики для продаж — это золотая жила. Компании не осознают количество и качество продаваемой информации о перспективах и клиентах. EverReady — это автономное и интеллектуальное решение, которое автоматически извлекает в CRM все бизнес-данные, которые бездействуют в почтовых ящиках, повестках...