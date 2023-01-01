WebCatalog
脉脉

脉脉

maimai.cn

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Осуществить карьерную мечту Сейчас популярно спрашивать у внутренних сотрудников Shangmaimai. Maimai — сообщество, посвященное рабочему контенту, которым пользуются 110 миллионов сотрудников компании и которое имеет профессиональную сертификацию от настоящего имени. Внутренние сотрудники, работающие в разных отраслях и компаниях, предоставляют вам уникальную и ценную информацию из первых рук. Независимо от того, на каком этапе развития вашей карьеры вы находитесь, вы можете прийти и услышать, что говорят все. Секреты зарплат, сравнение предложений, атмосфера компании... Спросите внутренних сотрудников Shangmaimai, и всегда найдется кто-то, кто ответит на то, что вы хотите знать: кризис среднего возраста, узкие места в карьере, разрывы переходного периода... всегда найдутся люди, которые испытывают или испытали то, что испытали. , пообщайтесь с ними Получите вдохновение и помощь ниже, и пусть ценный опыт предшественников станет для вас важным справочником. Мало того, в этом контент-сообществе на рабочем месте с «профессиональной сертификацией под настоящим именем», благодаря дружескому обмену и взаимопомощи с сотрудниками разных компаний, вам будет легче расширить контакты на рабочем месте и построить качественную сеть. Будь то деловые переговоры, обмены и сотрудничество или поиск работы, это будет проще и эффективнее.

Веб-сайт: maimai.cn

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