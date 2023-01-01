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CSDN

CSDN

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Веб-сайт: csdn.net

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CSDN — всемирно известная китайская платформа обмена ИТ-технологиями. Основанная в 1999 году, она включает в себя оригинальные блоги, качественные вопросы и ответы, профессиональное обучение, технические форумы, загрузку ресурсов и другие услуги по продуктам, предоставляя профессиональному сообществу разработчиков ИТ-технологий оригинальные, высококачественные и полное содержание. «Китайская сеть разработчиков программного обеспечения» или «Китайская сеть разработчиков программного обеспечения», управляемая Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd., является одной из крупнейших сетей разработчиков программного обеспечения в Китае. CSDN предоставляет веб-форумы, хостинг блогов, новости ИТ, и другие услуги.

Веб-сайт: csdn.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CSDN, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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