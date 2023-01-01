WebCatalog
拼多多

拼多多

yangkeduo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 拼多多 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pinduoduo, пионер новой электронной коммерции, является популярным мобильным приложением для покупок в Китае. Делая заказ друзьям, родственникам, соседям и т. д., Pinduoduo изучает интересы потребителей посредством оформления заказов и использует машинные алгоритмы для предоставления точных рекомендаций и сопоставлений, позволяя пользователям покупать лучшие вещи по более низким ценам и получать больше впечатлений. Доступно и весело.

Веб-сайт: yangkeduo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 拼多多, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

豆瓣

豆瓣

douban.com

搜狗

搜狗

sogou.com

知乎

知乎

zhihu.com

网易云音乐

网易云音乐

music.163.com

百度图片

百度图片

image.baidu.com

阿里巴巴 1688

阿里巴巴 1688

1688.com

艺龙

艺龙

elong.com

乐视视频

乐视视频

le.com

DingTalk

DingTalk

im.dingtalk.com

hao123

hao123

hao123.com

QQ空间

QQ空间

qzone.qq.com

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности