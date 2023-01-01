WebCatalog
QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для QQ邮箱 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

QQ Mailbox предоставляет сотням миллионов пользователей эффективные, стабильные и удобные услуги электронной почты. Вы можете использовать его на веб-страницах компьютера, в клиентах iOS/iPad и клиентах Android для отправки больших вложений 3G по электронной почте и использования специальных функций, таких как станция передачи файлов, календарь, блокнот и бутылка для дрейфа. Электронная почта QQ, оставайтесь на связи.

Веб-сайт: mail.qq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QQ邮箱, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

拼多多

拼多多

yangkeduo.com

百度图片

百度图片

image.baidu.com

乐视视频

乐视视频

le.com

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

印象笔记

印象笔记

yinxiang.com

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

文本派

文本派

txtpad.cn

百度脑图

百度脑图

naotu.baidu.com

中国大学MOOC

中国大学MOOC

icourse163.org

旅法师营地

旅法师营地

iyingdi.com

脉脉

脉脉

maimai.cn

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности