QQ Mailbox предоставляет сотням миллионов пользователей эффективные, стабильные и удобные услуги электронной почты. Вы можете использовать его на веб-страницах компьютера, в клиентах iOS/iPad и клиентах Android для отправки больших вложений 3G по электронной почте и использования специальных функций, таких как станция передачи файлов, календарь, блокнот и бутылка для дрейфа. Электронная почта QQ, оставайтесь на связи.

Веб-сайт: mail.qq.com

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