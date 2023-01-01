Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Baidu Wangpan (Baidu Network Disk), ранее Baidu Cloud (Baidu Cloud), — это служба облачного хранения данных, предлагающая хранение данных. Baidu Cloud Disk предоставляет вам услуги сетевого резервного копирования, синхронизации и обмена файлами. Большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения образовательной сети и поддержка мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите возможность воспользоваться 15 ГБ бесплатного дискового пространства.

Веб-сайт: pan.baidu.com

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