Энциклопедия Baidu — это открытая и бесплатная онлайн-энциклопедия, целью которой является создание китайской энциклопедии знаний, охватывающей все области знаний и обслуживающей всех пользователей Интернета. Здесь вы можете участвовать в редактировании статей, а также делиться и делиться своими знаниями. Baidu Baike (кит.: Энциклопедия Baidu; пиньинь: Bǎidù Bǎikē; букв. «Энциклопедия Baidu», также известная как Baidu Wiki) — это полурегулируемая совместная онлайн-энциклопедия на китайском языке, принадлежащая китайской технологической компании Baidu.

Веб-сайт: baike.baidu.com

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