Baidu Tieba — ведущее китайское сообщество мира. Миссия Tieba — объединять единомышленников. Будь то популярная тема или нишевая тема, она может точно собрать большое количество пользователей сети-единомышленников, чтобы продемонстрировать свой собственный стиль, завести близких друзей и создать уникальную интерактивную платформу «тема по интересам». Каталог Tieba охватывает все аспекты игр, регионов, литературы, анимации, звезд шоу-бизнеса, жизни, спорта, компьютеров, цифровых технологий и т. д. Это ведущая в мире китайская коммуникационная платформа, предоставляющая людям бесплатное онлайн-пространство для выражения идей и обмена ими. , и объединяет единомышленников. Baidu Tieba (кит.: baidu Tieba; пиньинь: bώidù tiēbā; букв. «Baidu Post Bar») — одна из наиболее часто используемых китайских коммуникационных платформ, хостингом которой занимается китайская компания веб-сервисов Baidu. Baidu Tieba была основана 3 декабря 2003 года. Это интернет-сообщество, которое тесно интегрирует поисковую систему Baidu. Пользователи могут искать форум по интересующей теме, известный как «бар», который затем будет создан, если он еще не существует. К 2015 году Baidu Tieba накопила более 300 миллионов активных пользователей в месяц. , а общее число зарегистрированных пользователей достигло 1,5 млрд. По состоянию на 6 июня 2021 года Baidu Tieba насчитывает 23 254 173 сообщества.

Веб-сайт: tieba.baidu.com

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