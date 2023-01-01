IMOOC — это платформа для обучения ИТ-навыкам. Курсы IMOOC охватывают 60 основных технических языков, таких как JAVA, интерфейсный интерфейс, Python и большие данные, охватывая сценарии спроса, такие как трудоустройство на собеседовании, карьерный рост и самосовершенствование, помогая пользователям достичь замкнутого цикла улучшения способностей за счет навыков. улучшение продвижения по службе.

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