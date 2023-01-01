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RiceQuant

RiceQuant

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Веб-сайт: ricequant.com

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Mikuang Technology — финансовая технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении нового поколения количественных систем управления активами: данных, инвестиционных исследований, атрибуции рисков и интегрированных платформ управления активами. Наше видение – сделать инвестиции более эффективными, а риски – более прозрачными.

Веб-сайт: ricequant.com

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