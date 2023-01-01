Leisu Sports — это профессиональная платформа для прямых трансляций отечественных и зарубежных спортивных мероприятий. В основном она предоставляет такие услуги, как прямая трансляция чемпионата мира, прямая трансляция футбола, прямая трансляция баскетбола, прямая трансляция Премьер-лиги, прямая трансляция Ла Лиги, прямая трансляция НБА, и т. д. Leisu Sports стремится стать лучшей платформой для прямых трансляций результатов в режиме реального времени.

Веб-сайт: leisu.com

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