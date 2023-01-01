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亚马逊中国

亚马逊中国

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Веб-сайт: amazon.cn

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Amazon China (англ. Amazon China) — региональный веб-сайт Amazon.com в материковом Китае. Он был создан в августе 2004 года, штаб-квартира находится в Пекине. В 2019 году Amazon объявила, что уйдет с внутреннего рынка электронной коммерции материкового Китая и сохранит часть своего бизнеса.

Веб-сайт: amazon.cn

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